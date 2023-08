Lazio: pubblicato bando per attività culturali, 1,5 milioni ai Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando prevede la concessione di contributi di importo non superiore all’80 per cento del costo complessivo dell’iniziativa e, comunque, nel limite massimo di 20 mila euro. Tutte le spese eccedenti tale cifra resteranno a carico del soggetto beneficiario. Alla scadenza del bando sarà nominata la Commissione preposta alla valutazione delle proposte progettuali ammesse le quali entreranno in una specifica graduatoria di merito. I progetti ritenuti non idonei dalla Commissione non saranno destinatari del finanziamento. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma informatica disponibile sul sito della Regione Lazio. (Com)