Carceri: Garanti Torino e Piemonte, misure tempestive per evitare altri tragici eventi

- Evitare il rischio emulazione che in carcere è altissimo, garantire un presidio sanitario 24 ore su 24 nella sezione femminile del carcere, attivare immediatamente punti di ascolto per i detenuti vulnerabili con psicologi dedicati, incrementare il personale all’interno delle sezioni e attuare tutte le linee guida della circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria relativo alla prevenzione dei suicidi, testo che, tra l’altro, prevede anche il coinvolgimento dei garanti dei detenuti. È quanto dichiarano in una nota i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale di Torino e Piemonte, Monica Gallo e Bruno Mellano, che questa mattina hanno visitato la casa circondariale Lorusso e Cutugno insieme al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, e alla vicesindaca della Città di Torino, Michela Favaro. Per i garanti queste sono azioni da attuare tempestivamente per creare le condizioni affinché nel carcere torinese non si verifichino altre tragedie come è accaduto nella gionata di ieri, che si aggiungono ai due suicidi avvenuti nei mesi precedenti. Una situazione critica quella del Lorusso e Cutugno che i garanti denunciano da tempo segnalando, tra l’altro, il numero troppo elevato di circuiti penitenziari, il degrado strutturale, la carenza di personale e la inadeguatezza delle due camere di pernottamento destinati al monitoraggio delle donne detenute con patologie comportamentali gravi e monitorate prevalentemente dalle agenti della sezione femminile. (Rin)