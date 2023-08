Carceri: Sappe, detenuto psichiatrico aggredisce poliziotto con bastone a Regina Coeli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera nel carcere di Regina Coeli un poliziotto è stato aggredito con una bastonata da un detenuto psichiatrico mentre tentava di proteggere l'infermiera mentre veniva distribuita la terapia psichiatrica nelle celle. Lo comunica in una nota il Sindacato autonomo della polizia penitenziaria (Sappe). "Ieri sera ennesimo poliziotto aggredito, in settima sezione. Era da solo - come sempre - e ha preso una bastonata da un detenuto psichiatrico per proteggere l'infermiera che stava passando la terapia. È dovuto andare al pronto soccorso, che gli ha dato sette giorni di prognosi", spiega il segretario nazionale del Sappe, Maurizio Somma. La polizia penitenziaria nel Lazio "continua a subire violenza quotidiana tra la totale indifferenza degli organi superiori e delle istituzioni - prosegue -. Il Sappe torna a chiedere l'intervento delle istituzioni ministeriali e dipartimentali al fine di porre in essere ogni possibile iniziativa di propria competenza, a tutela dell'incolumità del personale di polizia penitenziaria operante e auspica che possa esserci finalmente un chiaro e decisivo intervento, affinché si eviti qualche ennesimo dramma per la polizia penitenziaria". (segue) (Com)