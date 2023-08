Carceri: Sappe, detenuto psichiatrico aggredisce poliziotto con bastone a Regina Coeli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non passa settimana - aggiunge Somma - in cui in regione non si registrino da un lato gli episodi violenti ed eventi critici e dall'altro le richieste di urgenti provvedimenti da parte dei rappresentati sindacali Sappe dei poliziotti penitenziari". Il primo pensiero del Sappe "va al poliziotto aggredito, a cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza - prosegue Donato Capece, segretario generale del Sappe -. Quanto avvenuto è inaccettabile e siamo sconcertati dall'assenza di provvedimenti in merito contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze, determinando quasi un effetto emulazione per gli altri ristretti violenti. Aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale - conclude -, così come le risse e i tentati suicidi, sono purtroppo all'ordine del giorno. Regina Coeli regge solamente grazie ai poliziotti in servizio, che fanno fronte alle inadempienze e alle gravi colpe dell'amministrazione penitenziaria". (Com)