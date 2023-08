Crimea: ministero Difesa russo, abbattuto un secondo missile ucraino lanciato verso ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa aerea della Russia ha abbattuto un secondo missile lanciato dall’Ucraina verso il ponte di Crimea. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Il 12 agosto, verso le 15:00 ora di Mosca, il regime di Kiev ha tentato un nuovo attacco terroristico contro il ponte di Crimea con il missile guidato S-200, convertito in versione d'attacco. Il missile ucraino è stato rilevato e abbattuto in aria dai sistemi di difesa aerea russi", ha riferito il dicastero. Circa due ore prima, un altro missile ucraino della stessa tipologia era stato intercettato nella medesima direzione. In entrambi i casi non si sono registrati né vittime né danni, tuttavia la circolazione sul ponte di Crimea è stata temporaneamente sospesa. (Rum)