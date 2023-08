Migranti: Polizia, espulso tunisino sbarcato a Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato, questa mattina, ha allontanato dal territorio nazionale un cittadino tunisino segnalato come pericoloso per reati connessi al terrorismo internazionale. Il soggetto sbarcato a Lampedusa – riferisce una nota – la settimana scorsa era stato immediatamente fotosegnalato. Un approfondimento investigativo sviluppato insieme allo stato maggiore della difesa, al comparto dell'intelligence e ai poliziotti della Direzione centrale della Polizia di prevenzione e ai poliziotti della Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere, ha consentito di individuare la sua identità. Immediatamente accompagnato presso il Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Caltanissetta, in seguito al decreto di respingimento emesso dal questore di Agrigento è stato rimpatriato, con volo diretto a Tunisi, scortato da tre operatori della Questura di Caltanissetta. Il Consolato di Tunisia a Palermo, interessato per il riconoscimento ha emesso il lasciapassare necessario al rimpatrio. (Com)