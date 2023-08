Banche: Abi e Acri promuovono la "Carta europea della disabilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "Carta europea della disabilità" viene promossa dalle banche e dalle fondazioni di origine bancaria. La Carta permette alle persone con disabilità di fruire in modo agevolato di beni e servizi, pubblici o privati, in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea aderenti al progetto, e, grazie al protocollo d'intesa sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Abi – Associazione bancaria italiana, e l'Acri – Associazione di fondazioni e di casse di risparmio spa, consentirà ai titolari di accedere in via agevolata a servizi bancari e finanziari sul fronte bancario, e, su un fronte comune, alle iniziative di carattere culturale e sociale promosse rispettivamente da soggetti bancari e dalle fondazioni di origine bancaria che aderiranno all'iniziativa. L'intesa è volta alla promozione e valorizzazione della "Carta europea della disabilità" e si inserisce nel quadro dell'impegno congiunto di Abi e Acri sui temi della tutela delle diversità e dell'accessibilità in favore delle persone con limitazioni funzionali. L'impegno per l'inclusione è infatti in linea con l'attività sia del mondo bancario sia delle fondazioni di origine bancaria e può essere perseguito anche mediante la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, utilizzato quale leva di sviluppo sostenibile e sociale, proprio attraverso iniziative dirette ai territori e alle loro comunità. (segue) (Com)