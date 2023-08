Banche: Abi e Acri promuovono la "Carta europea della disabilità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo stabilisce specifici obiettivi: favorire la diffusione della conoscenza della Carta europea della disabilità" all'interno sia del mondo bancario sia delle fondazioni di origine bancaria al fine di supportare e migliorare sempre più l'accessibilità e l'inclusione delle persone con limitazioni funzionali; con specifico riferimento al mondo bancario, facilitare la possibilità per i titolari della Carta europea della disabilità" di usufruire, secondo le modalità individuate dagli intermediari aderenti al Protocollo, di agevolazioni e modalità semplificate di accesso a prodotti o servizi bancari, anche attraverso specifici strumenti dedicati, nonché di fruire in modo agevolato delle proprie iniziative di interesse pubblico, anche culturali o dalla valenza sociale; con specifico riferimento alle fondazioni di origine bancaria, di supportare le persone in possesso della "Carta Europea della disabilità", consentendo loro di fruire del patrimonio artistico e culturale di proprietà mediante specifiche agevolazioni per l'accesso ai propri spazi in cui siano allestite mostre o esposizioni temporanee ovvero alle proprie esposizioni museali, anche gestite da enti o società strumentali. (segue) (Com)