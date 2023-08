Banche: Abi e Acri promuovono la "Carta europea della disabilità" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abi e Acri lavoreranno al fine di promuovere l'intesa e per favorire la massima diffusione della iniziativa presso le proprie associate, dandone visibilità anche sui rispettivi siti internet www.abi.it e www.acri.it. Delle banche, degli intermediari finanziari e delle fondazioni di origine bancaria che aderiranno all'iniziativa sarà data evidenza da parte delle rispettive Associazioni attraverso informative specifiche anche sui propri siti internet. La "Carta europea della disabilità"rientra all'interno del progetto europeo "EU Disability Card" che ha come obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i paesi aderenti. La Carta può essere richiesta da parte del cittadino tramite una procedura online disponibile sul sito di Inps. Le informazioni su chi può richiederla, su come e dove utilizzarla sono presenti sul sito istituzionale del ministro per le Disabilità nella pagina web dedicata. (Com)