Berlusconi: FI, ci manchi ma continuiamo tue battaglie

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Sono passati già due mesi. Anche se ci manchi tanto continuiamo ad affrontare le nostre battaglie per difendere gli italiani. Sempre con il sole in tasca, proprio come ci hai insegnato". Con questo messaggio pubblicato sui social Forza Italia ha voluto ricordare il presidente Silvio Berlusconi a due mesi dalla sua scomparsa. (Rin)