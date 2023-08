Milano: Lamberti (M4 spa), successo per piattaforma open source contro infiltrazioni e irregolarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un presidio di legalità open source, un esempio unico di uno strumento antimafia concepito, creato, finanziato ed impiegato dalla società concessionaria M4 spa, che è potenzialmente utilizzabile nei cantieri di tutte le opere pubbliche del Paese, per contrastare il pericolo di infiltrazioni mafiose. E che contemporaneamente assicura ampi risparmi di fondi pubblici. È SILEG-M4, la piattaforma di legalità in che ha "vigilato" su tutti i cantieri della quarta linea del metrò di Milano. Il software di proprietà di M4 spa – frutto di un lavoro di un team dedicato e in funzione dall'ottobre 2020 - ha permesso alla società, partecipata dal Comune di Milano e dai soci privati Webuild Spa, Hitachi Rail STS Spa e Mer Mec Spa, solo nel periodo tra l'inizio del 2022 e il maggio 2023 di emettere più di 40 provvedimenti sanzionatori per mancata o tardiva comunicazione di variazioni di assetto societario a carico di sub-appaltatori dell'opera. Provvedimenti che hanno generato sanzioni in applicazione al Protocollo di Legalità sottoscritto già nel 2014 con la Prefettura di Milano, successivamente aggiornato e integrato, per un valore superiore a 600mila euro. Dall'inizio dell'Opera le sanzioni sono state pari a 1 milione circa, di questi, 700mila euro sono stati incamerati della Prefettura di Milano da destinare a progetti per il territorio. SILEG-M4 è un sistema che permette di registrare dati, condividerli con Prefettura, Dia e polizia locale, oltre che con le figure che si occupano di sicurezza e di accesso ai cantieri, dalla direzione lavori all'ufficio del Rup, ma anche con Amat e i sindacati. (segue) (Com)