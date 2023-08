Milano: Lamberti (M4 spa), successo per piattaforma open source contro infiltrazioni e irregolarità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Piattaforma – ha dichiarato Alessandro Lamberti, presidente di M4 spa - rappresenta una delle eccellenze della nostra azienda. La Prefettura di Milano ha riconosciuto questo strumento, realizzato con lungimiranza, come 'valida misura incrementale di sicurezza antimafia' e per noi è motivo di grande soddisfazione". La piattaforma è potenzialmente utilizzabile da tutte le stazioni appaltanti del Paese: grazie alla sua modularità, infatti, permette di presidiare, sotto il profilo degli obblighi protocollari anche con un sistema di warning automatizzato, la filiera di tutte le imprese coinvolte nella realizzazione di un'opera pubblica nella sua interezza, in quanto dotata di funzioni di raccordo tra i dati anagrafici e i dati finanziari degli esecutori. Garantisce infatti la trasparenza delle verifiche sotto il profilo della legalità, antimafia, accessi ai cantieri e tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre, facilita l'individuazione di eventuali inadempimenti tracciando il procedimento di applicazione delle sanzioni. La Prefettura di Milano, ottenuto parere favorevole anche dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari, ha riconosciuto la piattaforma di legalità SILEG M4 "valida misura incrementale di sicurezza antimafia dell'opera", oltre che, in un'ottica prospettica, presidio di legalità rafforzato per ulteriori opere pubbliche autorizzando la trattenuta della somma pari all'investimento sostenuto da M4 Spa per la realizzazione della piattaforma medesima (circa 300mila euro), dall'importo totale delle sanzioni conseguenti all'applicazione del protocollo di legalità. (segue) (Com)