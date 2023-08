Milano: Lamberti (M4 spa), successo per piattaforma open source contro infiltrazioni e irregolarità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano ha confermato come SILEG-M4 sia dotata di funzionalità utili a garantire una maggiore trasparenza ed efficienza del processo di indagine sulle possibili violazioni delle disposizioni del Protocollo di Legalità. Palazzo Marino intende verificare l'utilizzo di SILEG-M4 in tutte le grandi opere pubbliche ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Milano. Ma le potenzialità di SILEG sono state intuite anche da altre istituzioni pubbliche: nel 2022 infatti l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto una convenzione con M4 Spa per utilizzare il codice sorgente della piattaforma al fine di finalizzare il presidio del protocollo di legalità dell'opera "Parco della Giustizia di Bari" e nel 2023 per interventi nella città di Roma per il Giubileo 2025. (Com)