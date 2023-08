Romania: inaugurato a Sibiu nuovo parco per un investimento di 3,9 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato nel comune di Sibiu, in Romania, il primo parco paesaggistico degli ultimi 30 anni, che ha richiesto un investimento di 3,9 milioni di euro. Lo riporta l’agenzia di stampa “Agerpres”. “La qualità della vita a Sibiu aumenta. Il nuovo parco aggiunge 6,4 ettari in più di area verde e sarà uno spazio per rilassarsi all’aperto, ma anche per svolgere attività sportive e ricreative. Si tratta di un progetto di riconversione urbana”, ha dichiarato il primo cittadino, Astrid Fodor, durante l’inaugurazione. (Rob)