Pakistan: Anwaar-ul-Haq Kakar nominato premier ad interim

- Il senatore del Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar è stato nominato premier ad interim del Paese. Lo ha annunciato il leader di opposizione Raja Riaz Ahmad al termine di un incontro avuto con il premier uscente, Shehbaz Sharif. "In primo luogo abbiamo concordato che il (futuro) primo ministro dovrebbe provenire da una provincia più piccola, quindi le lamentele delle province più piccole dovrebbero essere ascoltate", ha detto Ahmad citato dai media locali. Kakar, oggi senatore della provincia sud-occidentale del Belucistan, guiderà il Paese fino alle prossime elezioni dopo che l'ex primo ministro e leader del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) Imran Khan è stato interdetto dalla politica per un periodo di cinque anni in seguito al suo arresto per corruzione.(Inn)