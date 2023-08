Ostia: Bucci (FI), rafforzare presidi forze dell'ordine per fermare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini di Ostia "vogliono vivere liberi dalla paura e dal giogo criminale e non si faranno intimidire dall'escalation criminale di questi giorni" ma "chiederemo di valutare la presenza dell'esercito negli snodi cruciali del litorale". Lo afferma in una nota il delegato alla Sicurezza di Forza Italia per il Municipio Roma X, Francesco Bucci. "Agli imprenditori e ai commercianti colpiti esprimo la mia piena solidarietà e quella di tutta la nostra comunità - spiega -. Ostia é pronta a scendere in piazza per ribadire il suo no alla mafia e alla criminalità. Conosco l'impegno quotidiano degli uomini delle forze dell'ordine del litorale romano che fanno il possibile per garantire sicurezza. Spesso però si trovano ad operare con poche risorse e mezzi. Al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al prefetto di Roma Lamberto Giannini - aggiunge - chiederemo di valutare un rafforzamento degli effettivi e, in caso di ulteriori eventi, la presenza dell'esercito negli snodi cruciali del litorale. La criminalità non vincerà" conclude. (Com)