Crimea: governatore Aksenov, abbattuti due missili in stretto Kerch, ponte non danneggiato

- Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto due missili ucraini nell’area dello stretto di Kerch, in Crimea, dove si trova il ponte che nell’ultimo anno ha subito due attentati. Lo ha reso noto su Telegram il governatore della Crimea, Sergej Aksenov, precisando che il ponte “non è stato danneggiato”. Sempre su Telegram, il consigliere di Aksenov, Oleg Kryuchkov, ha scritto che una colonna di fumo si è alzata in cielo nei pressi dell’infrastruttura. A seguito dell’attacco, la circolazione sul ponte è stata sospesa in via temporanea. Secondo quanto ha riferito stamane il ministero della Difesa russo, durante la notte i sistemi di difesa aerea avevano già abbattuto 20 droni ucraini lanciati verso la Crimea. (Rum)