Frosinone: Battisti (Pd), necessario contrastare desertificazione industriale

- La consigliera del Partito democratico del Lazio, presidente della commissione Piani di zona, Sara Battisti, ha chiesto la convocazione della commissione Sviluppo economico del Lazio "per affrontare le criticità legate alla deindustrializzazione del territorio della provincia di Frosinone". Lo afferma in una nota Battisti. "Ho inviato una formale richiesta al presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione, Enrico Tiero, di convocare una commissione ad hoc per affrontare le criticità legate alla deindustrializzazione del territorio della Provincia di Frosinone - spiega -. Credo sia necessario udire tutti i soggetti istituzionali, le sigle sindacali e le associazioni di categoria per una discussione collettiva per azioni sinergiche di contrasto al fenomeno e relativi progetti di sviluppo e innovazione". (segue) (Com)