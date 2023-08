Pnrr: Caramiello (M5s), Meloni priva il Sud di miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni "ha definanziato 16 miliardi dal Pnrr e la maggior parte delle risorse tagliate sarebbero andate alle aree fragili del Paese. Questa vergogna, confermata da un report redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, mortifica ulteriormente una terra che necessita di risorse aggiuntive e non certo di ulteriori sforbiciate". Lo afferma in una nota Alessandro Caramiello, presidente dell'intergruppo parlamentare "Sviluppo Sud, aree interne e isole minori" ed esponente del Movimento 5 stelle, che aggiunge: "Quel che più stupisce è che il ministro agli Affari Europei, al Sud, alle Politiche di Coesione e al Pnrr, Raffaele Fitto, che dovrebbe tutelare proprio il Mezzogiorno, tardi a specificare gli strumenti e le modalità attraverso i quali sarà mutata la fonte di finanziamento delle risorse oggetto del definanziamento. Inoltre, faccio notare che se verranno utilizzati i fondi di coesione, quest'ultimi già sono destinati al Meridione e dunque si tratterebbe di una sorta di 'partita di giro' che vedrebbe il Sud privato di miliardi di euro. Ricordo che tra le risorse tagliate ci sono, ad esempio: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico e molto altro". Il Sud, ha concluso, "non può perdere queste risorse e il Ministro ha il dovere di spiegare come intende finanziare i progetti definanziati e se l'utilizzo di dotazioni sostitutive possa penalizzare i cittadini delle aree fragili".(Com)