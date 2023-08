Latina: trovato nido di tartaruga marina con 74 uova a Capoportiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le tartarughe di mare abitano a Latina. A pochi giorni dall'avvistamento di cinque piccoli esemplari sulla spiaggia di Foce Verde, oggi la bella sorpresa è arrivata da Capoportire dove è stato trovato, a pochi passi dal mare, un nido con 74 uova di Caretta caretta. A scorgere le piccole sfere bianche, proprio nel momento in cui una tartaruga le deponeva, è stata una donna, mentre passeggiava prima dell'alba lungo un tratto di arenile libero al centro del lungomare di Latina. Al sorgere del sole, la stessa ha subito effettuato la segnalazione al numero verde della Capitaneria di porto. L'autorità marittima ha allertato la rete regionale TartaLazio per la messa in sicurezza del nido. A Capoportiere, infatti, già nella prima mattinata di oggi sono arrivati gli operatori di TartaLazio. Il nido è stato spostato a monte, per metterlo a riparo da eventuali mareggiate, e recintato.