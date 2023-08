Latina: trovato nido di tartaruga marina con 74 uova a Capoportiere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi sono giorni particolari, di massima presenza di bagnanti sulle spiagge, di giorno e di notte, così come lungo le strade - ha concluso l'assessore al Demanio marittimo di Latina, Gianluca Di Cocco -. Provvederemo quanto prima a richiedere alla polizia locale di attivarsi, nell'ambito dei servizi di controllo e prevenzione già pianificati per questo periodo di massimo afflusso, di prestare un occhio di riguardo anche al nido di tartarughe, non lontano dalla strada. Saranno attivati anche i volontari di Protezione civile con competenze faunistiche e ambientali". (Com)