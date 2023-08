Ostia: bomba carta in parcheggio di ristorante La Bussola, danneggiata auto dei gestori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agguato nel ristorante del litorale è il quarto avvenuto nel giro di pochi giorni ai danni di attività commerciali. Due giorni fa, infatti, un altro ordigno era esploso a Dragona, in vicolo di Dragone, davanti a un autosalone. Pochi giorni prima due bombe carta erano esplose di notte a Ostia e Fiumicino, rispettivamente in via delle Fiamme Gialle e davanti a un ristorante in via Passo Buole, sempre sul litorale romano. (Rer)