Migranti: guardia frontiera polacca, 40 persone respinte con cannoni ad acqua

- Le guardie di frontiera della Polonia hanno respinto al confine con la Bielorussia un gruppo di circa 40 migranti provenienti dall’Africa utilizzando cannoni ad acqua. Lo ha fatto sapere oggi su X (ex Twitter) la stessa guardia di frontiera polacca, spiegando che i migranti avevano mostrato un comportamento aggressivo. “L’11 agosto, 106 persone hanno tentato di entrare illegalmente in Polonia, tra cui cittadini del Congo e dell’Eritrea. Alla stazione di guarda di frontiera a Dubicze Cerkiewne, un gruppo di 40 stranieri aggressivi ha preso d’assalto la linea di confine. Hanno lanciato pietre e uno di loro aveva un coltello. Sul posto è stato inviato un mezzo con cannoni ad acqua per impedire l’attraversamento”, ha riferito la guardia di frontiera polacca. (Vap)