Pnrr: Decaro (Anci), già aggiudicati lavori per il 94,4 per cento dei Pui

- Lunedì con una delegazione dell'Anci "incontreremo il ministro degli Interni Piantedosi. In quella occasione - annuncia il presidente dell'Anci, Antonio Decaro - torneremo a parlare dei progetti del Pnrr dei Comuni e gli porteremo un dato molto significativo per quanto riguarda i Piani Urbani Integrati: alla data odierna è stato già aggiudicato il 94,4 per cento degli interventi che fanno parte di questo pacchetto di progetti. In alcune città - come Roma, Firenze, Bologna, Messina, Cagliari - la percentuale raggiunge addirittura il 100 per cento. Di fronte a questi numeri, speriamo di avere da Piantedosi, in quanto ministro titolare dei Pui, risposte più chiare di quelle avute finora dal governo circa la proposta di esclusione di questi progetti dai finanziamenti del Pnrr". "Al ministro - prosegue Decaro - ricorderemo la natura e le finalità dei Pui, che riguardano tutte le 14 Città Metropolitane e oltre trecento Comuni all'interno del loro territorio. Si tratta di importanti aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche e private che vengono trasformate in una logica di ecosostenibilità per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, economico e ambientale, con una attenzione particolare al potenziamento dei servizi sociali e culturali, ai trasporti e al consumo energetico". (segue) (Com)