Cultura: Villa di Livia, Terme di Caracalla e Arco di Malborghetto, aperture di Ferragosto a Roma

- Istituito da Augusto nel 18 avanti Cristo come Feriæ Augusti, il Ferragosto - anche se in una data diversa - si festeggia ancora oggi. E la Soprintendenza Speciale di Roma, diretta da Daniela Porro, in questo giorno dedicato al riposo e alle gite promuove alcune aperture straordinarie: Villa di Livia, Terme di Caracalla e Arco di Malborghetto. Villa di Livia, il luogo dove probabilmente il primo degli imperatori romani assieme alla moglie Livia passava i suoi momenti di ozio e di svago. E forse anche le sue Feriæ Augusti. Ad altri due imperatori romani sono legati i siti archeologici della Soprintendenza accessibili il prossimo 15 agosto: le Terme di Caracalla che saranno aperte oltre che a Ferragosto anche il 14 (lunedì giorno di abituale chiusura settimanale) e l’Arco di Malborghetto che, come Villa di Livia si trova sulla via Flaminia. (segue) (Rer)