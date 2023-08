Cultura: Villa di Livia, Terme di Caracalla e Arco di Malborghetto, aperture di Ferragosto a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle Terme di Caracalla, inoltre, oltre alle maestose strutture del più importante impianto termale della capitale, ai mosaici tra i pochi che si possono ammirare nel posto in cui furono in origine realizzati, e alla possibilità della visita virtuale con i visori, è in corso la mostra "Letizia Battaglia senza fine". Una retrospettiva a tutto tondo della fotografa palermitana, celebre per i suoi scatti sulla seconda guerra di mafia, ma sensibile osservatrice della società italiana nei suoi aspetti più vari che questa esposizione permette di scoprire. L’Arco di Malborghetto venne costruito nel IV secolo dopo Cristo per celebrare il punto in cui l’imperatore Costantino si era accampato la notte prima della battaglia di Ponte Milvio e dove ebbe la leggendaria visione di una scritta in cielo, in hoc signo vinces, con accanto una croce luminosa. Si tratta di un monumento a pianta rettangolare che, con i suoi quattro fornici, segnava l’incrocio di due importanti strade romane, la Flaminia e la Veientana. L’Arco di Malborghetto è oggi immerso nel verde e nella natura. (segue) (Rer)