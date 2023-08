Cultura: Villa di Livia, Terme di Caracalla e Arco di Malborghetto, aperture di Ferragosto a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la sua originaria copertura in marmo è andata perduta a eccezione di alcuni importanti reperti, con il tramonto dell’impero la struttura venne utilizzata in diversi modi – chiesa, centro di un borghetto circondato da mura, erboristeria, osteria, casale, stazione di posta. È affascinante osservare come i riutilizzi abbiano lasciato i loro segni, più o meno importanti, su questa architettura ma che proprio grazie ai diversi usi questo suggestivo monumento romano sia sopravvissuto fino a oggi. Villa di Livia e l'Arco di Malborghetto saranno aperti il 15 agosto dalle 9 alle 13, con ingresso gratuito e senza prenotazione. Le Terme di Caracalla, invece, sono aperte il 14 e 15 agosto dalle 9 alle 19:15 con ultimo ingresso alle 18:15. Costo del biglietto di 13 euro (ingresso 8 euro, più 5 euro supplemento mostra), 11 euro riduzione per i possessori di carta Metrebus. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Soprintendenza Speciale di Roma. (Rer)