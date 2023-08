Crimea: ministero Difesa russo, sventato attacco ucraino notturno effettuato con 20 droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerea della Russia hanno abbattuto durante la notte 20 droni ucraini lanciati verso la Crimea. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citato dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “Stanotte è stavo sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando 20 droni nel territorio della penisola di Crimea”, si legge in una nota del dicastero russo. A seguito dell’attacco ucraino, non sono stati registrati morti, feriti o danni a infrastrutture. Nel corso della notte, il traffico sul ponte di Crimea è stato temporaneamente sospeso per circa due ore. Un drone ucraino è stato intercettato e abbattuto anche nella regione russa di Kaluga, come ha riferito su Telegram il governatore regionale Vladislav Shapsha. (Rum)