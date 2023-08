Israele-Usa: ministro Affari strategico atteso a Washington per possibile accordo con Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari strategici di Israele, Ron Dermer, è atteso a Washington, la prossima settimana, per colloqui con i funzionari statunitensi su un potenziale accordo di normalizzazione con l'Arabia Saudita. Lo riferiscono i media israeliani. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano "Walla", Dermer discuterà degli sforzi diplomatici di Washington per ottenere un pacchetto di accordi con il regno saudita, compreso il riconoscimento dello Stato ebraico da parte di Riad. Nei giorni scorsi, il quotidiano britannico “Financial Times” ha indicato che gli Stati Uniti stanno continuando a lavorare per normalizzare le relazioni tra Israele e Arabia Saudita, ma il processo resta molto tortuoso, soprattutto per le precondizioni poste dai due Paesi per giungere a un accordo. L'analisi pubblicata dal quotidiani indica che i parametri necessari per arrivare un’intesa sono complessi. L'Arabia Saudita, infatti, avvierà relazioni formali con Israele in cambio di un maggiore sostegno e assistenza nel settore della difesa da parte degli Stati Uniti sul programma nucleare civile. In cambio, Riad chiederà che Israele fornisca maggiori concessioni alle aspirazioni statali dei palestinesi. Per gli Stati Uniti, tale risultato determinerebbe un riavvicinamento con Riad dopo gli anni complessi dopo la vicenda dell’assassinio del giornalista Jamal Kashoggi, oltre che favorire una cooperazione in termini di sicurezza fra Arabia Saudita e Israele. (segue) (Res)