Israele-Usa: ministro Affari strategico atteso a Washington per possibile accordo con Riad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha affermato di essere “aperto a possibili concessioni nei confronti dei palestinesi” se un accordo con l’Arabia Saudita dovesse dipendere da questo, in occasione di un’intervista rilasciata dal premier dello Stato ebraico a “Bloomberg”, nella quale ha lasciato intendere che non avrebbe permesso ai membri della coalizione di bloccare un possibile accordo con Riad. “Penso che sia fattibile raggiungerlo. Le questioni politiche lo bloccheranno? Ne dubito", ha detto Netanyahu, secondo il quale “se c'è volontà politica, ci sarà una strada per raggiungere la normalizzazione e una pace formale tra Israele e Arabia Saudita”. "Penso che ci sia abbastanza spazio per discutere le possibilità", ha aggiunto il premier. “Penso che la questione palestinese sia sempre messa sul piatto giusto per far vedere che viene seguita con attenzione”, ha affermato Netanyahu, spiegando che gli incontri per discutere della causa palestinese “avvengono a porte chiuse molto meno di quanto si pensi”. (segue) (Res)