Israele-Usa: ministro Affari strategico atteso a Washington per possibile accordo con Riad (3)

- In un’intervista al quotidiano di proprietà saudita “Elaph”, il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, ha detto che la questione palestinese “non sarà un ostacolo alla normalizzazione delle relazioni con l’Arabia Saudita”. "L'attuale governo israeliano adotterà misure per migliorare l'economia palestinese", ha affermato Cohen, commentando la possibilità che Riad possa chiedere “significative concessioni” ai palestinesi per un accordo di normalizzazione con Israele. "Una visita in Israele di un ministro degli Esteri saudita sarebbe un giorno di festa", ha osservato Cohen, sottolineando che i governi guidati dal primo ministro israeliano hanno assicurato relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e il Marocco nell'ambito degli Accordi di Abramo firmati nel 2020. (segue) (Res)