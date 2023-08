Israele-Usa: ministro Affari strategico atteso a Washington per possibile accordo con Riad (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano statunitense “New York Times", un potenziale accordo di normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele richiederebbe "significative concessioni" ai palestinesi, che difficilmente sarebbero approvate dalla coalizione ultraconservatrice di Netanyahu, il quale potrebbe essere quindi costretto a cercare di costituire un governo di unità nazionale. Il quotidiano ha sottolineato che le richieste della parte saudita difficilmente saranno approvate dagli esponenti dell’estrema destra e della destra religiosa nel governo di Netanyahu: una spinta in tale direzione potrebbe dunque far cadere il governo. Da parte loro, i leader dell'opposizione in Israele hanno già dichiarato di non voler far parte di una coalizione con Netanyahu a causa del processo in corso a suo carico per corruzione, ma durante le discussioni con gli statunitensi è emersa la possibilità di un governo di unità nazionale, nel caso in cui ciò significasse stabilire relazioni diplomatiche con i sauditi. (Res)