Enti locali: assessore Lazio, 6,8 milioni per riqualificazione piccoli Comuni

- Il rilancio dei piccoli Comuni del Lazio "è una priorità per la Giunta guidata da Francesco Rocca" per questo "siamo al lavoro per la stesura dei bandi con cui assegnare le risorse destinate allo sviluppo dei piccoli Comuni: abbiamo 6 milioni e 800 mila euro già impegnati, fondi preziosi per il rilancio di queste comunità che rappresentano un valore aggiunto, poiché garanti della salvaguardia del territorio e della tradizione storico-culturale della nostra Regione". Lo afferma in una nota l'assessore agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti. Nel Lazio "254 Comuni su 378 hanno meno di 5 mila abitanti - spiega -. Il nostro impegno è volto a preservare queste comunità e a combattere lo spopolamento che affligge molte aree interne della nostra regione". (segue) (Com)