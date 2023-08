Enti locali: assessore Lazio, 6,8 milioni per riqualificazione piccoli Comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo, inoltre, registrando - conclude Regimenti - numerose adesioni al progetto Europa in Comune, ulteriore tassello di una strategia di rilancio con cui porteremo in diversi Comuni del Lazio i tirocinanti in euro progettazione dei Master dell’università La Sapienza. Si tratta di figure professionali preziose e molto difficili da reperire, fondamentali per l’elaborazione dei progetti europei. C’è bisogno di personale qualificato soprattutto negli Enti locali più piccoli dove spesso non c’è la possibilità di avere queste figure tecniche all’interno dell’amministrazione". (Com)