Salario minimo: Zanella (Avs), da Meloni solo "no"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come ci aspettavamo, hanno fatto muro: il governo Meloni dice no alla nostra proposta di introdurre per legge il salario minimo a 9 euro l’ora e prende tempo con l’idea di coinvolgere il Cnel sul lavoro povero. Se avevano intenzione di spaccare le opposizioni il loro obiettivo è fallito". Lo afferma in una nota Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, dopo l’incontro di palazzo Chigi sul salario minimo. "Il costo della vita - ricorda - sale vertiginosamente ma il governo non fa nulla per andare incontro alle fasce più disagiate, rappresentate prevalentemente dalle donne e giovani. Come pensano di ridurre il famoso gender gap pay, asse portante, tra l' altro, del PNRR? Una vergogna". In sostanza, aggiunge, 9 euro all’ora sono "una cifra fattibile basata sulla realtà di milioni di paghe da fame e sulle esperienze degli altri Paesi europei. Per questo noi andiamo avanti con la nostra proposta è la raccolta di firme per sostenerla". (Com)