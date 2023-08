Salario minimo: Foti (Fd'I), investire sul Cnel è la strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non ci fosse stato il rinvio proposto dalla maggioranza alla Camera, il confronto sul salario minimo non ci sarebbe stato e non ci sarebbe. Il salario minimo non è stato fatto dal centrosinistra quando era al governo. Ora anche la maggioranza ha diritto di prendersi il suo tempo e di trovare una proposta comune". A dirlo è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti, che a Tgcom 24 ha aggiunto: "Credo che investire il Cnel, organo costituzionale che ha al suo interno rappresentanti di tutte le categorie, sia la strada giusta. Ora lasciamo lavorare il Cnel senza condizionarlo. Abbiamo la volontà di rispettare appieno il termine di sessanta giorni che il parlamento si è dato". (Rin)