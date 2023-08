Roma: strappano collane d'oro in fermata metropolitana Termini, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone, nel giro di 24 ore, sono state arrestate per rapina nella stazione Termini di Roma: entrambi hanno tentato di rubare delle collane d'oro dal collo di turisti fermi alla fermata della metropolitana. Si tratta di un 32enne cileno, gravemente indiziato di aver tentato di rubare la collana d’oro dal collo di una turista italiana durante le fasi di discesa e salita da un vagone. La fuga del malvivente è stata immediatamente intercettata da una pattuglia in borghese di carabinieri della Stazione di Roma San Pietro, in servizio lungo la tratta metropolitana, che sono intervenuti bloccandolo e recuperando la refurtiva. Sempre all’interno della fermata della metropolitana Termini, un egiziano di 19 anni è stato arrestato perché gravemente indiziato di aver strappato una catenina d’oro dal collo di una turista straniera, tentando poi di darsi alla fuga tra le numerose persone in transito sulla banchina. (segue) (Rer)