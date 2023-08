Salario minimo: Silvestroni (Fd'I), investire sulle imprese e sui lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d’Italia "non pretende di rispondere in maniera semplice a un problema così complesso come quello del salario minimo. L’estrema complessità del problema è immediatamente visibile date le opinioni contrastanti dei vari agenti politici e sociali attivi nel dibattito". Lo afferma Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d'Italia e segretario dell’ufficio di Presidenza, che aggiunge: "Fratelli d'Italia, d’accordo con il governo, ritiene che il problema sia rimettere in moto l’economia e favorire la crescita. Solo così si potrà risolvere la gravosa questione del lavoro povero e della giusta retribuzione, in quanto, come spesso ricordato dal presidente Giorgia Meloni si deve diffidare da chi promette facili sussidi in quanto lo Stato non genera profitto. Al contrario - sottolinea - investire sulle imprese e sui lavoratori italiani attraverso politiche di tutela, promozione, investimenti e riforme del lavoro significa mettere l’Italia nelle condizioni di ripartire. Questo il principale obiettivo di Fd'I e del governo Meloni come dimostrato fin dai primissimi giorni di insediamento". (Rin)