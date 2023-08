© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come previsto quella di ieri era una passerella del governo per prendere in giro le opposizioni e i lavoratori per cercare di affossare la nostra proposta sul salario minimo. Vedremo cosa farà il Cnel: per noi di +Europa la strada maestra resta la discussione parlamentare". Lo afferma in una nota Riccardo Magi, segretario di +Europa. (Rin)