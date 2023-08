Roma: gommone in fiamme a largo del porto di Civitavecchia, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gommone con a bordo marito e moglie ha preso fuoco ieri a largo del porto di Civitavecchia. I carabinieri, nell'ambito dei servizi di controllo preventivi messi in campo per Ferragosto, sono intervenuti a largo del porto di Civitavecchia per soccorrere i passeggeri di un gommone di 8 metri che stava andando a fuoco a causa dell'incendio accidentale del motore. La motovedetta d'altura dei militari ha rimorchiato e ricondotto l'imbarcazione all'interno del porto in sicurezza. Il proprietario, un romano 60enne, e la moglie sono rimasti illesi. (Rer)