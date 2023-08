Trasporti: Aspi e Polizia insieme in Toscana per promuovere la guida sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Toscana arriva l'iniziativa di Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida. Prosegue oggi, sabato 12 agosto, il tour della carovana sulla sicurezza fa tappa in A1 nella stazione di Badia al Pino Ovest, vicino Arezzo. Nelle principali aree di servizio della rete autostradale, i poliziotti della Polizia Stradale forniranno consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale; il personale di Aspi e Aanpas offriranno agli utenti in transito servizi di caring, anche grazie alla presenza di un'ambulanza con volontari a bordo. Sempre nella stessa giornata di oggi il personale di Aspi e della stradale sarà a disposizione degli utenti in viaggio anche nella stazione di Cantagallo Ovest in A1, vicino Bologna. In alcune tappe saranno anche presenti auto d'epoca del G.A.A.M.S. (Gruppo Amatori Automoto Storiche). Gli operatori della Specialità creeranno uno spazio di interazione per i viaggiatori, ai quali saranno anche distribuiti dei gadget, intrattenendo i più piccoli con momenti di gioco, per coinvolgere le famiglie in momenti di sensibilizzazione sui temi dedicati alla sicurezza stradale: la distrazione, l'utilizzo delle cinture di sicurezza, l'osservanza dei limiti di velocità o della distanza di sicurezza. (segue) (Com)