Trasporti: Aspi e Polizia insieme in Toscana per promuovere la guida sicura (3)

- Il tour della carovana sulla sicurezza alla guida è iniziato nel fine settimana dell'esodo, lo scorso sabato 5 agosto, in due aree di servizio della direttrice Sud: A1 Secchia Ovest e A14 La Pioppa Ovest, e proseguirà anche durante il controesodo, previsto il 26 agosto, nelle aree di servizio della direttrice Nord: A1 Secchia Est; A14 Conero Est e A1 Casilina Est. Tutte tappe, individuate in corrispondenza dei punti maggiormente trafficati della rete.In occasione di questo fine settimana si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine. In particolare, per la mattina di oggi, sabato 12 agosto, si prevedono condizioni di traffico da bollino rosso, con picchi più intensi nelle prime ore della mattina, in particolare nella direzione nord-sud e lungo il corridoio tirrenico e adriatico. Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e nelle giornate festive dalle ore 07.00 alle ore 22.00 (Com)