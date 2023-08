Stazzema: Mulè (FI), valori calpestati quel giorno sono architrave Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- L'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema "è una delle pagine più infami della nostra storia, un avvenimento che non ebbe nulla a che fare con la guerra che si stava combattendo in Italia ma che rappresenta ancora oggi un vero e proprio atto terroristico premeditato e pianificato per piegare lo spirito della nostra nazione". Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. Il parlamentare sottolinea che: "Onorare la morte di quei bambini, di quelle donne e di quegli uomini, a settantanove anni da quel giorno è una dolorosa testimonianza del cuore, ma anche di come i valori di libertà, solidarietà e democrazia, calpestati il 12 agosto del 1944, siano l'architrave della nostra Repubblica". (Rin)