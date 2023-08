Migranti: Tunisia, due morti e cinque dispersi al largo di Gabes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera tunisina ha annunciato oggi di aver recuperato i corpi di due migranti e di averne soccorso 13 al largo di Gabes, nel sud della Tunisia. Al momento, cinque migranti irregolari risultano dispersi. I dati del Viminale visti da “Agenzia Nova” evidenziano un picco degli arrivi dei migranti in Italia via mare dalla Tunisia, che sono stati oltre 23 mila dall'inizio di luglio: tanti quanti nei primi cinque mesi (gennaio-maggio) del 2023. Dall'inizio del 2023 fino allo scorso 7 agosto, almeno 58.488 persone sono arrivate sulle coste italiane dalle spiagge tunisine, una media di circa 268 sbarchi al giorno, registrando un incremento di oltre il 377 per cento rispetto ai 12.237 arrivi dello stesso periodo dello scorso anno: sono stati ben 32.101 gli sbarchi complessivi dalla rotta tunisina dell’intero 2022. A questi numeri vanno aggiunti almeno 35.143 migranti intercettati dalle autorità tunisine nel primo semestre (gennaio-giugno), secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati dal Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes). Per il mese di luglio, fa sapere la Ong, la Guardia nazionale tunisina non ha fornito dati. Complessivamente, inoltre, Ftdes ha conteggiato 903 morti lungo la rotta tunisina da inizio anno, per un totale di almeno 94.534 persone tra migranti sbarcati, intercettati o deceduti. (Tut)