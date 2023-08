Spagna: “El Pais”, leader popolari Feijoo non ha ancora pubblicato dichiarazione patrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare spagnolo (Pp), Alberto Nunez Feijoo, non ha ancora pubblicato la sua dichiarazione patrimoniale dopo aver lasciato la carica di senatore lo scorso 28 luglio. Lo riporta il quotidiano “El Pais”, sottolineando tuttavia che il candidato alla presidenza del governo ha tempo fino al 27 agosto per adempiere all’obbligo, dato che le norme prevedono 30 giorni di tempo dall’abbandono della carica per la pubblicazione della dichiarazione del proprio patrimonio. Secondo “El Pais”, questo potrebbe avvenire la prossima settimana, tra lunedì e mercoledì, in quanto Feijoo si recherà in Parlamento per ritirare le credenziali di nuovo membro del Congresso. Il leader del Partito popolare “presenterà tempestivamente tutto ciò che il suo status di parlamentare richiede”, hanno assicurato fonti interne alla formazione politica al quotidiano spagnolo. (Spm)