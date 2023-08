Spagna: governo propone ministra Calvino a presidenza Banca europea per investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo uscente spagnolo ha proposto la vicepresidente e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, come candidata alla presidenza della Banca europea per gli investimenti (Bei). Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", il governo guidato da Pedro Sanchez ha presentato formalmente la candidatura di Calvino definendola "una scommessa sicura e con le migliori opzioni" per rafforzare la presenza e l'influenza della Spagna nelle organizzazioni internazionali. La nomina sarà stabilita durante la riunione del Consiglio informale dei ministri dell'Economia e delle Finanze (Ecofin) che si terrà a Santiago de Compostela il 15 e 16 settembre.(Spm)