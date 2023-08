© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Settantanove anni fa l'eccidio nazifascista di Sant'Anna di #Stazzema: 560 innocenti, oltre 100 bambini. Non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo dimenticare. L'Italia democratica e antifascista è nata dal sacrificio e dalla lotta di chi ha scelto di fare la Resistenza". Lo scrive su Twitter la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. (Rin)