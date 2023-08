Milano: rapinano orologio da 400mila euro, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le delle immagini di videosorveglianza hanno permesso alla Polizia di risalire agli autori della rapina pianificata ai danni di un turista libico del suo orologio Richard Mille RM11-02 dal valore stimato di 400/500 mila euro. Gli indagati sono due cittadini francesi di 34 e 35 anni e una cittadina marocchina 42enne, ora sotto fermo. Il piano è stato messo in atto la sera del 1° agosto, mentre il 43enne si trovava a Milano per una visita di piacere, all’altezza di via Morrone è stato afferrato al braccio da un uomo che, dopo essere riuscito a scaraventarlo a terra, gli ha sottratto il prezioso orologio. I tre franco algerini sono stati indentificati anche autori della rapina avvenuta il 30 agosto 2021 in via della Spiga ai danni di un cittadino rumeno, al quale è stato sottratto un orologio Richard Mille modello 011, “one from five limited edition”, del valore di circa un milione di euro, il cui relativo compendio investigativo, più ampio e ricomprendente altri soggetti, è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. (Com)