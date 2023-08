Lombardia: Corbetta (Lega), Sagra di San Fermo ad Albiate, ricorda tradizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un vero piacere visitare la 414ª Sagra di San Fermo ad Albiate, la più antica della Brianza – dichiara il consigliere regionale e capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta, in una nota – e fa ancora più piacere vedere la partecipazione di tanta gente a eventi di questo tipo, che ricordano le tradizioni e le radici agricole della nostra bellissima terra. In un mondo che corre veloce, circondato dalla tecnologia, immergersi in queste sagre tipiche ci ricorda chi siamo e ci fa comprendere meglio la nostra storia, così da non dimenticarla. In Regione Lombardia il gruppo della Lega – afferma Alessandro Corbetta – lavorerà a misure appropriate per sostenere le sagre storiche e le fiere agricole e zootecniche lombarde, valorizzandole e supportandole in modo che la nostra cultura e le nostre tradizioni vengano continuamente preservate e tramandate alle future generazioni". (Com)