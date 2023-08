Siria: sale a 33 il numero di militari uccisi nell'attacco dello Stato islamico a est di Deir ez Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 33 il numero di militari delle Forze armate di Damasco morti nell’attacco sferrato nella notte tra giovedì e venerdì dall’organizzazione terroristica dello Stato islamico nel deserto di Al Mayadeen, a est di Deir ez Zor, nella Siria orientale. Lo si apprende oggi dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Nella serata di venerdì, lo Stato islamico (Is) ha rivendicato l'attacco attraverso la piattaforma "Amaq". I combattenti dell'Is hanno ammesso di aver teso un'imboscata "a due autobus militari", bersagliandoli "con armi pesanti e granate a propulsione a razzo" e dando fuoco a uno dei mezzi. (Lib)